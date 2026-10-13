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بمناسبة شهر تشرين الأول المخصّص عالميًا للتوعية بسرطان الثدي، تشارك الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية (ELMS) في حملة « أكتوبر الوردي » (Pink October)، تأكيدًا لأهمية نشر الوعي الصحي وتشجيع الكشف المبكر وتعزيز ثقافة الوقاية والمتابعة الطبية.

وتهدف هذه المشاركة إلى التذكير بأن مواجهة سرطان الثدي لا تقتصر على التوعية خلال شهر واحد، بل تتطلب اهتمامًا مستمرًا بالصحة وتسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج.

وتسلّط هذه المناسبة الضوء على أهمية اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، إذ إن التشخيص في الوقت المناسب، متبوعًا بالعلاج الملائم، يساهم في تحسين فرص الشفاء والحدّ من المضاعفات والوفيات.

وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية النساء إلى عدم تأجيل الاستشارات والفحوص الطبية المناسبة لأعمارهن وعوامل الخطورة لديهن، كما تحثّ المؤسسات الصحية والجمعيات الطبية على تكثيف جهود التوعية وتسهيل الوصول إلى خدمات الكشف المبكر، مؤكدةً أن التوعية الحقيقية لا تقتصر على رفع الشعار الوردي في تشرين الأول، بل تبدأ بتحويل المعرفة إلى خطوات عملية قد تنقذ حياة.

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