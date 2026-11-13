الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تهنّئ البروفسور إيلياس مخّول بانتخابه رئيساً للجمعية الأفريقية والشرق أوسطية لأمراض الجهاز الهضمي

تقدّمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية (ELMS) بأحرّ التهاني إلى البروفسور إيلياس مخّول، لمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية الأفريقية والشرق أوسطية لأمراض الجهاز الهضمي (AMAGE) لولاية 2028- 2029، في خطوة تعكس مكانته العلمية والطبية على المستوى الدولي. ويأتي هذا الانتخاب بعد تولّيه رئاسة الجمعية Arabe لأمراض الجهاز الهضمي، وفي إطار مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات والمسؤوليات الطبية والعلمية.
وكان البروفسور مخّول قد عُيّن أيضاً سفيراً لدى منظمة OMECA المرتبطة بالأمم المتحدة، وأصبح عضواً كامل العضوية فيها وخبيراً رفيع المستوى في إدارة الأزمات الصحية والكوارث، بما يشمل التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا المجال.
وأعربت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية عن اعتزازها بهذا الإنجاز، معتبرةً أن وصول البروفسور مخّول إلى هذه المواقع يعكس الحضور المتميّز للكفاءات الطبية اللبنانية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتمنّت له دوام النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة، ومواصلة إسهاماته في تطوير القطاع الطبي وتعزيز التعاون العلمي والصحي على المستويين الإقليمي والدولي.
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