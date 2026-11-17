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نظّمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية (ELMS) لقاءً للشباب اللبنانيين العاملين في القطاع الصحي في فرنسا، تحت عنوان « ELMS Hour – Youngsters » في مطعم El Dar في باريس، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر، ورئيس الجمعية الدكتور إيلي حداد، وحشد من الأطباء والعاملين في مختلف الاختصاصات الصحية.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية الجمعية الهادفة إلى استقطاب الجيل الجديد من الكفاءات الطبية اللبنانية في أوروبا، وتعزيز التواصل المهني والعلمي بين أعضائها، وتوسيع شبكة التعاون بين الأطباء والباحثين والعاملين في القطاع الصحي، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم في دعم القطاع الصحي اللبناني وتطويره.

الشاعر: الأطباء اللبنانيون سفراء حقيقيون للبنان

وألقى السفير الشاعر كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بالكفاءات الطبية اللبنانية في فرنسا، مشيداً بالمستوى المهني والعلمي الذي تتميّز به، وبالدور الذي تؤديه في تعزيز صورة لبنان وسمعته في المجتمع الفرنسي.

وقال مخاطباً المشاركين: « أنا فخور بكم وأنتم السفراء الحقيقيون »، مؤكداً أنه أينما يذهب في فرنسا لا يسمع إلا الكلام الجيد عن اللبنانيين، وأن جزءاً مهماً من هذه السمعة يعود إلى الأطباء اللبنانيين الذين يتعاملون يومياً مع الفرنسيين ويعكسون صورة مشرّفة عن بلدهم من خلال كفاءتهم وتميّزهم.

وأشار الشاعر إلى أن فرنسا بلد يفتح أبوابه أمام اللبنانيين ويوفّر لهم فرص العمل واكتساب الخبرات، معرباً عن تفهّمه لرغبتهم في البقاء والعمل فيها، لكنه شدّد على أهمية أن يتمكّن لبنان مستقبلاً من الاستفادة من هذه الطاقات والخبرات، سواء في المجالات الطبية أو الأبحاث العلمية أو التعليم وسائر الاختصاصات الصحية.

وقال: « لبنان في مرحلة معينة كان مستشفى الشرق، وهذا ما نتمنى أن يعود ويأخذ هذا الدور »، معرباً عن أمله في أن تتوافر الظروف التي تسمح للكفاءات اللبنانية بالعودة والمساهمة في إعادة النهوض بالقطاع الصحي.

وتوقّف الشاعر عند أهمية تنظيم شبكة التواصل بين الأطباء اللبنانيين في فرنسا، طارحاً فكرة إنشاء قاعدة بيانات تضم الكفاءات الطبية اللبنانية واختصاصاتها، بما يسهّل التواصل معها والوصول إلى خدماتها، خصوصاً أن كثيراً من اللبنانيين يفضّلون مراجعة أطباء لبنانيين نظراً إلى المستوى المتميّز للخدمات التي يقدّمونها.

وجدّد الشاعر تمنّيه أن يتمكّن الأطباء اللبنانيون من العودة إلى وطنهم والمساهمة في نهضته، مشدّداً على حرصه على مواكبة نشاطات الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية، وممازحاً الحضور بالقول: « أول ما أمرض كمان رح فكّر فيكم ».

حداد: الشباب ركيزة مستقبل الجمعية وجسر لنقل الخبرات إلى لبنان

من جهته، عرض رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية الدكتور إيلي حداد أبرز النشاطات والمبادرات التي تنفّذها الجمعية، متوقفاً عند الدور الذي تسعى إلى أدائه في جمع الكفاءات الطبية اللبنانية المنتشرة في أوروبا، وتعزيز التعاون بينها وبين المؤسسات والقطاعات الصحية في لبنان.

وشدّد حداد على أن استقطاب الشباب، ولا سيما الأطباء اللبنانيين في بداية مسيرتهم المهنية، يشكّل أولوية في عمل الجمعية، انطلاقاً من أهمية إشراك الجيل الجديد في بناء شبكة طبية لبنانية فاعلة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتيح تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والمهني.

وأكد أن أهمية هذه اللقاءات لا تقتصر على التعارف بين المشاركين، بل تكمن أيضاً في بناء علاقات مهنية مستدامة بين الأطباء والباحثين والعاملين في مختلف الاختصاصات الصحية، بما يعزّز فرص التعاون وتبادل التجارب والاستفادة من الكفاءات اللبنانية في الخارج.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى إلى توسيع مشاركة الشباب في نشاطاتها ومشاريعها، وإتاحة المجال أمامهم للمساهمة بأفكارهم وخبراتهم في تطوير المبادرات الطبية والعلمية، بما يعزّز استمرارية عمل الجمعية ودورها في خدمة القطاع الصحي.

كما عرض حداد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم (MOU) التي وقّعتها الجمعية، موضحاً أهميتها في تطوير الشراكات وتوسيع مجالات العمل المشترك، وتعزيز التعاون الطبي والعلمي بين الكفاءات والمؤسسات المعنية.

وتوقّف عند أهمية المحافظة على الروابط بين الأطباء اللبنانيين في الانتشار ووطنهم الأم، والعمل على تحويل هذه الروابط إلى فرص تعاون ومبادرات عملية تساهم في نقل المعرفة والخبرات ودعم القطاع الصحي اللبناني.

وكانت كلمة للدكتورة إلسا مهنا، نائبة رئيس الجمعية، ركزت فيها على الدور الريادي الذي تود الجمعية لعبه، خاصة في المساواة بالحقوق بين الرجل والمرأة في الحقل الطبي، مؤكدة على تركيز الجمعية على أهمية الشباب في بناء جسر التواصل بين لبنان وأبناءه في الانتشار في خدمة صحة اللبنانيين وفي تطوير حقل الأبحاث.

هذا وقدمت كريستين طنوس وهي مسؤولة لجنة الشباب في الجمعية النشاط، وتخلّل اللقاء برنامج تفاعلي جمع المشاركين في أجواء من التواصل والتعارف، وشمل نشاطاً للتشبيك المهني (Networking) ومسابقة ثقافية وترفيهية (Quiz)، أُعلنت في ختامها أسماء الفائزين وقُدّمت لهم جوائز على شكل أرزة لبنانية، في لفتة رمزية تعبّر عن ارتباط اللبنانيين المنتشرين بوطنهم وجذورهم.

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