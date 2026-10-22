الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تشارك في أمسية علمية بمرسيليا حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الطب

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شاركت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية (ELMS) في أمسية علمية نظّمتها القنصلية العامة للبنان في مرسيليا، تحت عنوان « الذكاء الاصطناعي في طب المستقبل »، بحضور أطباء واختصاصيين من المجتمعين الطبي والعلمي اللبناني والفرنسي، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكفاءات الطبية في جنوب فرنسا.

و أوضح القنصل العام للبنان في مرسيليا رالف مطرأن « هدفنا هو خلق شبكة تواصل في جنوب فرنسا تجمع الأطباء وغيرهم من أصحاب الاختصاصات »، مشيرًا إلى أن النشاط شكّل مناسبة لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الطب، « من دون إلغاء أهمية العامل البشري، الذي يجب أن يكون صاحب القرار في نهاية المطاف ».

من جهته، أوضح منسّق اللقاء وممثل الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية في مرسيليا، الدكتور كميل شوفاني، أن اللقاء شكّل فرصة للتواصل بين الأطباء، مشيرًا إلى أن « الجمعية كلّفت عددًا من الأطباء اللبنانيين بمتابعة العمل الجديد الذي بدأناه هنا ».

ولفت إلى أن أهمية النشاط تكمن في جمع الأطباء اللبنانيين في جنوب فرنسا، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، مشيرًا إلى أن المحاضرات تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات طبية متعددة.

وتضمّن البرنامج ثلاث مداخلات علمية تناولت الجراحة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور الذكاء البشر واستخدام الذكاء الاصطناعي في جداول التلقيح مع الدكتور P. Bakhache، ودوره في المتابعة الغذائية للرياضيين مع الدكتورة Cécile Ghaleb Capdeville.

وأقيمت الأمسية بدعم من الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية، برئاسة الدكتور إيلي حداد، وشركة Elia Medical، ممثّلة بالسيدين ميشال عنيسي ورالف بو خالد.

وشكّل اللقاء محطة لتعزيز التعاون العلمي والطبي اللبناني الفرنسي، وتوسيع شبكة التواصل بين الكفاءات، مع التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الطب، مع الحفاظ على الدور الأساسي للطبيب في اتخاذ القرار العلاجي.

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