⛪ Saint-Antoine de Kozhaya, la grotte aux miracles
À l'entrée de la vallée de Qadisha, ce monastère aurait été fondé au IVe siècle par saint Hilarion. Siège du patriarcat maronite au XIIe siècle, son nom syriaque signifie « trésors de la vie ».
Son église occupe une grotte naturelle. En 1610, on y imprime le Psautier de Qozhaya, premier livre connu imprimé à caractères mobiles dans tout le Levant ottoman. Et à l'entrée du monastère, des chaînes suspendues rappellent une tradition ancienne : celle des malades de l'esprit qu'on y amenait, dans l'espoir d'une guérison au bout d'une nuit de prière.
Toujours lieu de pèlerinage, Kozhaya reste un des cœurs spirituels de la vallée sainte de Qadisha, classée à l'UNESCO depuis 1998.
📍 Vallée de Qadisha, Liban
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⛪ Saint-Antoine de Kozhaya, la grotte aux miracles
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