🇱🇧🇸🇾 Liban-Syrie : la page que personne n'attendait
Depuis la chute du régime Assad en décembre 2024, le Liban et la Syrie réécrivent leur relation. Walid Joumblatt multiplie les visites à Damas, une arrestation ravive le souvenir de l'assassinat de son père Kamal en 1977, et même l'État libanais s'en mêle : le Premier ministre Nawaf Salam a rencontré Ahmed al-Charaa à New York.
Mais entre frontière non démarquée depuis 1946, fermes de Chebaa toujours occupées et un nouveau pouvoir syrien qui rejette le Hezbollah, cette réconciliation reste fragile.
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