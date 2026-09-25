- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire



Sur une falaise dominant Enfeh et la mer, au sud de Tripoli, l'abbaye cistercienne de Bellmont veille depuis 1157 sur le patrimoine spirituel du Liban.



⛪ Fondée en 1157, abandonnée au 13e siècle, renée orthodoxe au 16e

🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout

✝️ L'aile alépine et son église Saint-Georges, bâtie vers 1652

📜 Icônes de l'école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu'au 13e siècle

🎓 Aujourd'hui siège patriarcal orthodoxe et grande université du Liban



📸 Crédit photos : François El Bacha, pour Libnanews.com

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews