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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

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par Newsdesk Libnanews
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🇱🇧 Balamand : le monastère orthodoxe millénaire

Sur une falaise dominant Enfeh et la mer, au sud de Tripoli, l'abbaye cistercienne de Bellmont veille depuis 1157 sur le patrimoine spirituel du Liban.

⛪ Fondée en 1157, abandonnée au 13e siècle, renée orthodoxe au 16e
🏛️ Cloître, église Notre-Dame et clocher cisterciens toujours debout
✝️ L'aile alépine et son église Saint-Georges, bâtie vers 1652
📜 Icônes de l'école de Youssef el Mousawir et manuscrits jusqu'au 13e siècle
🎓 Aujourd'hui siège patriarcal orthodoxe et grande université du Liban

📸 Crédit photos : François El Bacha, pour Libnanews.com

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