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🇱🇧 Du Moutassarrifat à l’indépendance : l’histoire complète du Grand Liban (1861-1946

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Aujourd'hui, 1er septembre, cent six ans jour pour jour après la proclamation du général Gouraud. De la famine de la Première Guerre mondiale à la libération de Rachaya, voici comment est né le Liban moderne.

🏛️ 1861 : le Moutassarrifat autonome du Mont-Liban
⚔️ 1914-1918 : blocus, famine, pendaisons de nationalistes
📜 1920 : Sykes-Picot, San Remo, la proclamation du Grand Liban à la Résidence des Pins
🇫🇷 1926 : la Constitution et le premier gouvernement confessionnel
🚩 1943 : arrestations à Rachaya, le drapeau adopté dans la clandestinité, la marche des femmes
🕊️ 1946 : le départ des dernières troupes françaises

📽️ Images d'archives : Musée Albert-Kahn (1919-1920), Libnanews (1943)

🇱🇧 Du Moutassarrifat à l'indépendance : l'histoire complète du Grand Liban (1861-1946)

Aujourd'hui, 1er septembre, cent six ans jour pour jour après la proclamation du général Gouraud. De la famine de la Première Guerre mondiale à la libération de Rachaya, voici comment est né le Liban moderne.

🏛️ 1861 : le Moutassarrifat autonome du Mont-Liban
⚔️ 1914-1918 : blocus, famine, pendaisons de nationalistes
📜 1920 : Sykes-Picot, San Remo, la proclamation du Grand Liban à la Résidence des Pins
🇫🇷 1926 : la Constitution et le premier gouvernement confessionnel
🚩 1943 : arrestations à Rachaya, le drapeau adopté dans la clandestinité, la marche des femmes
🕊️ 1946 : le départ des dernières troupes françaises

📽️ Images d'archives : Musée Albert-Kahn (1919-1920), Libnanews (1943)

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