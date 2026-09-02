🇱🇧 Du Moutassarrifat à l’indépendance : l’histoire complète du Grand Liban (1861-1946)

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Aujourd’hui, 1er septembre, cent six ans jour pour jour après la proclamation du général Gouraud. De la famine de la Première Guerre mondiale à la libération de Rachaya, voici comment est né le Liban moderne.

🏛️ 1861 : le Moutassarrifat autonome du Mont-Liban

⚔️ 1914-1918 : blocus, famine, pendaisons de nationalistes

📜 1920 : Sykes-Picot, San Remo, la proclamation du Grand Liban à la Résidence des Pins

🇫🇷 1926 : la Constitution et le premier gouvernement confessionnel

🚩 1943 : arrestations à Rachaya, le drapeau adopté dans la clandestinité, la marche des femmes

🕊️ 1946 : le départ des dernières troupes françaises

📽️ Images d’archives : Musée Albert-Kahn (1919-1920), Libnanews (1943)

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