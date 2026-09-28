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🇱🇧 LE BILAN SOCIAL DE JOSEPH AOUN — Un an et demi après son élection, où en est le Liban ?

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par Newsdesk Libnanews
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🇱🇧 LE BILAN SOCIAL DE JOSEPH AOUN — Un an et demi après son élection, où en est le Liban ?

📉 Un an et demi après l'élection de Joseph Aoun, huit Libanais sur dix vivent toujours sous le seuil de pauvreté.

✈️ 472 000 départs depuis 2021, 63% des jeunes veulent émigrer, 40% des médecins ont quitté le pays : l'exode ne faiblit pas.

👶 Enfants au travail, détresse psychologique en hausse : la crise sociale frappe les plus vulnérables.

🏛️ Face à cette urgence, quel bilan pour la présidence Aoun ? Des mesures d'urgence, mais aucune réforme structurelle.

🏦 Et surtout : comment les banques libanaises ont bloqué pendant sept ans la loi censée répartir les pertes, aggravant chaque année un peu plus la situation des déposants.

Un bilan chiffré, sans complaisance, sur l'état réel du pays.

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