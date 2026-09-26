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🇱🇧 LE LIBAN AU BORD DE L’EXPLOSION SOCIALE — Grèves, salaires, inflation : la colère monte

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🇱🇧 LE LIBAN AU BORD DE L'EXPLOSION SOCIALE — Grèves, salaires, inflation : la colère monte

🚨 Grève générale, militaires retraités dans la rue, salaire minimum à 100$… Le Liban traverse la crise la plus grave de son histoire récente.

📉 Effondrement de la livre libanaise (-98%), inflation à plus de 1200%, 80% de la population sous le seuil de pauvreté.

🏦 Retour sur 2019 : comment le système bancaire s'est effondré, pourquoi les dépôts restent bloqués, et ce que révèle le dernier rapport de la Banque mondiale sur 2026.

🏛️ Et à Baabda, Joseph Aoun scrute une autre menace : celle d'une colère sociale qui pourrait converger contre les institutions elles-mêmes.

Un décryptage complet, chiffres à l'appui, sur l'état réel du pays.

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