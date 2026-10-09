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🇱🇧 Liban : 31 milliards de dollars d'eurobonds en défaut depuis 2020, où en est-on ?



💥 Le 9 mars 2020, le Liban ne paie pas une échéance de 1,2 milliard de dollars. Plus de six ans après, la dette extérieure n'est toujours pas restructurée.



📉 Dette publique d'environ 90 Md$ en 2020, soit 170 % du PIB

💵 Eurobonds : environ 31 Md$ de principal, 42 Md$ avec les intérêts impayés

📈 Marché : l'indice BLOM +26 % depuis janvier, 30 points début octobre

🏛️ FMI : mission du 15 au 18 septembre 2026, aucun programme conclu

🏦 Le lien avec vos dépôts : les banques et la Banque du Liban détiennent une partie de ces titres



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