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🇱🇧 Liban : 31 milliards de dollars d’eurobonds en défaut depuis 2020, où en est-on ?

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🇱🇧 Liban : 31 milliards de dollars d’eurobonds en défaut depuis 2020, où en est-on ? 💥 Le 9 mars 2020, le Liban ne paie pas une échéance de 1,2 milliard de dollars. Plus de…

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🇱🇧 Liban : 31 milliards de dollars d'eurobonds en défaut depuis 2020, où en est-on ?

💥 Le 9 mars 2020, le Liban ne paie pas une échéance de 1,2 milliard de dollars. Plus de six ans après, la dette extérieure n'est toujours pas restructurée.

📉 Dette publique d'environ 90 Md$ en 2020, soit 170 % du PIB
💵 Eurobonds : environ 31 Md$ de principal, 42 Md$ avec les intérêts impayés
📈 Marché : l'indice BLOM +26 % depuis janvier, 30 points début octobre
🏛️ FMI : mission du 15 au 18 septembre 2026, aucun programme conclu
🏦 Le lien avec vos dépôts : les banques et la Banque du Liban détiennent une partie de ces titres

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