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🇱🇧 Récession 2026 : pourquoi le Liban va perdre -6,4% de son PIB



📉 -6,4% de croissance prévue en 2026, après +4,2% en 2025. La guerre n'explique qu'une partie du choc.



Dans ce reel : la politique monétaire restrictive de la BDL, l'effondrement du crédit bancaire (5,86% seulement des dépôts prêtés au privé), la discipline budgétaire qui ne relance rien, et la hausse de la TVA + de l'essence qui pousse l'inflation à 17,5%.



Quatre politiques cohérentes prises séparément, devenues ensemble fortement restrictives.



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