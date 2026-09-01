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🇱🇧 Récession 2026 : pourquoi le Liban va perdre -6,4% de son PIB

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🇱🇧 Récession 2026 : pourquoi le Liban va perdre -6,4% de son PIB

📉 -6,4% de croissance prévue en 2026, après +4,2% en 2025. La guerre n'explique qu'une partie du choc.

Dans ce reel : la politique monétaire restrictive de la BDL, l'effondrement du crédit bancaire (5,86% seulement des dépôts prêtés au privé), la discipline budgétaire qui ne relance rien, et la hausse de la TVA + de l'essence qui pousse l'inflation à 17,5%.

Quatre politiques cohérentes prises séparément, devenues ensemble fortement restrictives.

👉 Toute l'actu économique du Liban sur LIBNANEWS.COM

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