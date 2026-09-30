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🇸🇦 L’Arabie Saoudite en RÉCESSION à cause de la guerre de Trump

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L'auteur: Newsdesk Libnanews
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🇸🇦 L'Arabie Saoudite en RÉCESSION à cause de la guerre de Trump

L'Arabie Saoudite vient d'entrer en récession. Son PIB s'est contracté de 4,8% au 2e trimestre 2026 — une première depuis trois ans.

En cause : la guerre déclenchée en février 2026 après les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, prolongée de semaine en semaine par les ultimatums de Donald Trump. Le détroit d'Ormuz paralysé, le secteur pétrolier saoudien effondré de 24,7%, la Vision 2030 revue à la baisse, un déficit budgétaire de 44 milliards de dollars, et une contagion régionale jusqu'aux Émirats.

Un cessez-le-feu a été signé le 14 juin 2026, mais la facture d'une guerre prolongée par Washington pèsera encore longtemps sur l'économie de la région.

📌 Analyse économique et factuelle de LibnaNEWS.

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