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🏚️ Sud-Liban : 11 milliards $ nécessaires, 89 millions $ prévus



Le Sud-Liban a besoin de 11 milliards de dollars pour se reconstruire. Un an après le cessez-le-feu, presque rien n'a commencé.



Le bilan des destructions est vertigineux : 11 095 bâtiments entièrement détruits, 17 891 logements affectés, 3,1 millions de mètres cubes de gravats. Des villages entiers comme Aïtaroun, Bint Jbeil ou Naqoura ont été rayés de la carte. Le coût économique total du conflit atteint 14 milliards de dollars.



Pourtant, le budget 2026 n'alloue que 89 millions de dollars à la reconstruction — une goutte d'eau dans l'océan face aux besoins.



La raison : les bailleurs internationaux conditionnent leur aide au désarmement du Hezbollah, qui refuse de coopérer avec le plan du gouvernement. Résultat, un marché explicite entre argent et armes, et une reconstruction prise en otage par un bras de fer politique.



Quelques financements timides émergent : un prêt de 250 millions de dollars de la Banque mondiale, 434 millions promis par le Qatar (surtout pour l'énergie). Mais selon la Banque mondiale, il faudra encore trouver 3 à 5 milliards du secteur public et 6 à 8 milliards du secteur privé — une équation que personne ne sait comment résoudre.



Pendant ce temps, des dizaines de milliers de familles du Sud attendent toujours de pouvoir rentrer chez elles.



📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.



⚠️ Cette vidéo contient des visuels générés/assistés par IA.

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