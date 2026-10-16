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🏛️ Les temples romains d'Ein Aankrine, aux portes de Qadisha



Dans le Koura, au Nord-Liban, un village dont le nom syriaque signifie « eau abondante » abrite un complexe de temples romains aujourd'hui appelé Qasr Naous. Découvert lors de la Mission en Phénicie d'Ernest Renan au XIXe siècle, il compte deux temples : à l'est, le mieux conservé, avec ses colonnes corinthiennes, son entrée aux motifs floraux et une crypte inaccessible ; à l'ouest, un temple plus grand mais ravagé par les séismes, dont il ne reste que la palissade.



Son architecture rappelle celle de Mechnaqa et de Baalbeck — peut-être les mêmes bâtisseurs. Le site fut occupé jusqu'au Moyen Âge : des pièces franques, arméniennes et arabes y ont été retrouvées dans les années 1960. Le village actuel, lui, ne date que du XIXe siècle.



📍 Koura, Nord-Liban

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