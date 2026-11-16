37

Lire l'article Stop

🏦 Défaut 2019 : ce n'est pas l'État qui a payé, c'est la Banque du Liban



💥 En 2019, le Liban « paie » ses créanciers, mais ce n'est ni l'État, ni le ministère des Finances, ni le Trésor : c'est la Banque du Liban. 💵 650 M$ d'euro-obligations réglés en mai via un prêt-relais, avec des dollars qu'elle n'a déjà plus. 📉 Salamé jure que la livre tient, le FMI note 7,5 Md$ de réserves en moins. 🏦 Les banques le savent : 69 % de leurs actifs chez l'État et la BdL, mais elles attirent toujours les dépôts. 💸 Leurs actionnaires sortent leurs fonds : gros dividendes jusqu'en 2019, puis 2,3 Md$ vers la Suisse après le 17 octobre. ⚖️ La justice enquête sur sept banques. 🔔 Suivez le dossier sur libnanews.com

Hashtags :

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews