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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise



Sept ans après le début de la crise, les dirigeants des banques libanaises rejettent toute responsabilité. Les faits les accusent directement.



Avant 2019, elles ont choisi de concentrer jusqu'à 70% de leurs actifs dans la dette de l'État plutôt que de diversifier les risques. Elles savaient dès 2018 que ces bons du Trésor perdaient déjà de leur valeur — et ont continué à les vendre comme un placement sûr.



Entre 2015 et 2019, elles ont versé d'importants dividendes à leurs actionnaires et dirigeants, largement transférés à l'étranger. Pire : en octobre-novembre 2019, au moment même où les retraits étaient bloqués pour tous les Libanais, cinq dirigeants de banques — dont le président de l'Association des Banques du Liban — ont fait sortir 2,3 milliards de dollars de fonds personnels.



Pour couvrir leurs traces, les banques ont imposé un contrôle des capitaux sans aucune base légale, et s'appuient sur des médias qui leur sont proches pour reporter la faute sur l'État, la BDL, voire la population.



Aujourd'hui, la justice s'active : plainte du gouverneur de la BDL en janvier 2026, 45 à 50 dirigeants auditionnés au Liban, enquête criminelle ouverte en France sur 15 milliards de dollars transférés vers des filiales européennes.



Bilan : plus de 72 milliards de dollars de pertes, et toujours aucun banquier condamné.



📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.



⚠️ Cette vidéo contient des visuels générés/assistés par IA.

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