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💸 Liban : les envois de la diaspora reculent, et la guerre aggrave la baisse



💸 Chaque année, la diaspora envoie des milliards de dollars au Liban. En 2024 : 6,8 milliards selon la Banque du Liban, 5,8 selon la Banque mondiale. C'est environ 30 % du PIB et de quoi couvrir 55 % du déficit commercial.



🌍 Près de la moitié vient du Golfe, fragilisé par la guerre régionale.

📉 −5,3 % sur les neuf premiers mois de 2025, puis une baisse estimée à 10 à 15 % pendant la guerre de 2026.

🏦 Nouvelles règles de la BDL depuis le 1er décembre 2025 : identité, origine des fonds et motif pour les transferts de 1 000 $ ou plus.

🚨 Liste grise du GAFI : virements plus lents, frais plus élevés.

📊 La Banque mondiale prévoit un PIB en recul de 6,4 % en 2026.



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