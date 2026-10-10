10 octobre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l’état de l’économie

· 1 min de lecture · 2 vues

📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l’état de l’économie Description : 📊 Cinq chiffres pour comprendre où en est l’économie libanaise en 2026. 📉 PIB : −6,4 % (prévision Banque mondiale) 🛒…

Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnol

📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l'état de l'économie

Description :
📊 Cinq chiffres pour comprendre où en est l'économie libanaise en 2026.
📉 PIB : −6,4 % (prévision Banque mondiale)
🛒 Inflation : 15,7 % sur un an en juillet
🚢 Déficit commercial : 8,65 Md$ au 1er semestre
🏦 Réserves liquides de la BDL : 11,5 Md$ fin juillet
💱 Balance des paiements : −2,3 Md$ (contre +8,9 un an plus tôt)
⚔️ Le fil rouge : la guerre, qui retire 10,4 points de croissance selon la Banque mondiale.

📲 Plus d'actualité sur libnanews.com

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *