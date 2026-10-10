📊 Liban 2026 : les 5 chiffres qui disent l'état de l'économie
Description :
📊 Cinq chiffres pour comprendre où en est l'économie libanaise en 2026.
📉 PIB : −6,4 % (prévision Banque mondiale)
🛒 Inflation : 15,7 % sur un an en juillet
🚢 Déficit commercial : 8,65 Md$ au 1er semestre
🏦 Réserves liquides de la BDL : 11,5 Md$ fin juillet
💱 Balance des paiements : −2,3 Md$ (contre +8,9 un an plus tôt)
⚔️ Le fil rouge : la guerre, qui retire 10,4 points de croissance selon la Banque mondiale.
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