🕊️ Béchir Gemayel, un destin brisé

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23 août 1982 : élu président à 34 ans. 14 septembre 1982 : assassiné avant d'avoir gouverné un seul jour. Le récit de 22 jours qui ont bouleversé le Liban.
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