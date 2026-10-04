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🗞️ L'actu de la semaine : Liban, Moyen-Orient, monde (28 sept. – 4 oct. 2026)



🇱🇧 Le journal de la semaine LibnaNEWS en 2 minutes, avec voix off.



🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d'offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l'État

👶 Unicef : « Un cauchemar sans fin », 261 enfants tués depuis le 2 mars

🪖 Nabatiyé el-Fawqa : un militaire grièvement blessé, trois civils blessés

🏠 Permis de construire : −32,47 % sur sept mois

🇦🇪 Netanyahou à Abou Dhabi : la visite secrète qui inquiète Téhéran

🇮🇷 L'Iran met en garde les Émirats

🇲🇦 Maroc : manifestations dans 45 villes

🛢️ Le G7 libère jusqu'à 100 millions de barils de pétrole

🇺🇦 Kyiv : deux grands ponts touchés en 48 heures



⏱️ Chapitres

0:00 Reconstruction du Sud

0:09 Des besoins qui dépassent l'État

0:18 Unicef : un cauchemar sans fin

0:32 La guerre et les enfants

0:43 Un militaire blessé au Sud

0:54 Construction : le coup de frein

1:12 Netanyahou à Abou Dhabi

1:22 L'Iran met en garde les Émirats

1:31 Qassem refuse toute négociation

1:43 Maroc : la rue contre la normalisation

1:50 Le G7 ouvre ses réserves de pétrole

2:02 Kyiv : deux ponts touchés

2:08 À la semaine prochaine



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