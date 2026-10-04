🗞️ L'actu de la semaine : Liban, Moyen-Orient, monde (28 sept. – 4 oct. 2026)
🇱🇧 Le journal de la semaine LibnaNEWS en 2 minutes, avec voix off.
🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d'offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l'État
👶 Unicef : « Un cauchemar sans fin », 261 enfants tués depuis le 2 mars
🪖 Nabatiyé el-Fawqa : un militaire grièvement blessé, trois civils blessés
🏠 Permis de construire : −32,47 % sur sept mois
🇦🇪 Netanyahou à Abou Dhabi : la visite secrète qui inquiète Téhéran
🇮🇷 L'Iran met en garde les Émirats
🇲🇦 Maroc : manifestations dans 45 villes
🛢️ Le G7 libère jusqu'à 100 millions de barils de pétrole
🇺🇦 Kyiv : deux grands ponts touchés en 48 heures
⏱️ Chapitres
0:00 Reconstruction du Sud
0:09 Des besoins qui dépassent l'État
0:18 Unicef : un cauchemar sans fin
0:32 La guerre et les enfants
0:43 Un militaire blessé au Sud
0:54 Construction : le coup de frein
1:12 Netanyahou à Abou Dhabi
1:22 L'Iran met en garde les Émirats
1:31 Qassem refuse toute négociation
1:43 Maroc : la rue contre la normalisation
1:50 Le G7 ouvre ses réserves de pétrole
2:02 Kyiv : deux ponts touchés
2:08 À la semaine prochaine
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