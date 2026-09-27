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🚨 Liban : le cessez-le-feu qui n’en est pas un

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🚨 Liban : le cessez-le-feu qui n'en est pas un

Sur le papier, un cessez-le-feu. Sur le terrain, des frappes israéliennes quasi quotidiennes dans le Sud-Liban. Mi-septembre : nouvelles frappes sur Nabatiyeh al-Fawqa, tirs d'artillerie sur quatre districts en une seule journée, un checkpoint de l'armée libanaise contraint au retrait.

Selon la FINUL, Israël maintient près de 30 positions militaires dans le Sud, dont 8 bases fortifiées. La force onusienne doit pourtant se retirer fin 2026 — un vide que l'armée libanaise devra combler seule, alors que le désarmement du Hezbollah reste au point mort.

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