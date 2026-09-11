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🚨 Liban : une explosion fait trembler le Sud comme un séisme



Le 10 septembre 2026 à 21h08, une explosion massive sous la colline d'Ali al-Taher a été ressentie comme un véritable séisme de magnitude 4,1 dans une large partie du Sud-Liban. 💥



🇮🇱 Tsahal affirme avoir utilisé plus de 1100 tonnes d'explosifs pour détruire un réseau de tunnels du Hezbollah, achevant selon elle sa "zone de sécurité".



🇱🇧 Côté libanais, l'armée dénonce près de 7700 violations israéliennes depuis l'accord-cadre du 26 juin — plus de 100 par jour en moyenne.



❓ Aucune victime signalée. Le Hezbollah n'a pas réagi. Et beaucoup s'interrogent désormais : ce cessez-le-feu peut-il encore tenir ?



📍 Sud-Liban | Nabatiyé

🎥 Images exclusives filmées par des habitants



🇱🇧

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