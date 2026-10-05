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🛩️ Les États-Unis retirent leurs bombardiers B-1 de la base de Fairford : que sait-on ?



🚨 Le 4 octobre 2026, les douze B-1B américains stationnés à RAF Fairford (Angleterre) ont quitté la base en plusieurs vagues, après de nouvelles menaces d'un complot lié à l'Iran, selon le New York Times.



🕵️ Le Pentagone ne confirme pas la menace

👮 Une semaine plus tôt : cinq hommes arrêtés près de la base, aucun explosif trouvé, libérés sous caution

🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d'inculpé à ce stade

🇮🇷 Londres suggère un rôle de l'Iran, Téhéran dément



⏱️ Chapitres

0:00 Les B-1 quittent Fairford

0:07 4 octobre : le départ

0:14 La menace selon le NYT

0:27 La réponse du Pentagone

0:35 Cinq arrestations

0:47 Un suspect à Londres

0:59 Londres suggère, Téhéran nie

1:08 Le contexte de la guerre

1:22 L'avertissement de Téhéran

1:30 Fairford sans bombardiers



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