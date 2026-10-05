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🛩️ Les États-Unis retirent leurs bombardiers B-1 de la base de Fairford : que sait-on ?

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🛩️ Les États-Unis retirent leurs bombardiers B-1 de la base de Fairford : que sait-on ? 🚨 Le 4 octobre 2026, les douze B-1B américains stationnés à RAF Fairford (Angleterre) ont quitté la base en…

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🛩️ Les États-Unis retirent leurs bombardiers B-1 de la base de Fairford : que sait-on ?

🚨 Le 4 octobre 2026, les douze B-1B américains stationnés à RAF Fairford (Angleterre) ont quitté la base en plusieurs vagues, après de nouvelles menaces d'un complot lié à l'Iran, selon le New York Times.

🕵️ Le Pentagone ne confirme pas la menace
👮 Une semaine plus tôt : cinq hommes arrêtés près de la base, aucun explosif trouvé, libérés sous caution
🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d'inculpé à ce stade
🇮🇷 Londres suggère un rôle de l'Iran, Téhéran dément

⏱️ Chapitres
0:00 Les B-1 quittent Fairford
0:07 4 octobre : le départ
0:14 La menace selon le NYT
0:27 La réponse du Pentagone
0:35 Cinq arrestations
0:47 Un suspect à Londres
0:59 Londres suggère, Téhéran nie
1:08 Le contexte de la guerre
1:22 L'avertissement de Téhéran
1:30 Fairford sans bombardiers

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