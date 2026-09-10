- Advertisement -

65

Lire l'article Stop

🧵 La Tapisserie de Bayeux entre au British Museum 🏛️



🇫🇷 Brodée entre 1067 et 1079, sans doute commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. 📏 Longue de près de 70 mètres, cette broderie de laine sur lin en huit couleurs raconte en 58 scènes la conquête normande — le serment d'Harold, son couronnement, puis ☄️ la comète de Halley, présage de sa chute. Menacée par la Révolution, exhibée par Napoléon, convoitée par les nazis : l'œuvre a tout traversé. Inscrite à la Mémoire du monde de l'UNESCO, c'est la plus ancienne broderie narrative connue. Depuis aujourd'hui, elle est visible au British Museum — la première fois qu'elle revient en Angleterre depuis sa création, il y a près de mille ans, jusqu'en juillet 2027.

Voir la video originale sur YouTube