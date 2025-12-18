jeudi, décembre 18, 2025
جمعية بربارة نصار تتسلّم من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية أدوية لمرضى السرطان

Newsdesk Libnanews
تسلمت جمعية بربارة نصار التي تعنى بمرضى السرطان كمية من الأدوية من رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الدكتور ايلي حداد، وتأتي هذه الخطوة في اطار التعاون القائم بين الجمعيتين.
واثنى الدكتور ايلي حداد على الدور الذي تقوم به جمعية بربارة نصار في مجال مساعدة مرضى السرطان، خصوصاً وأننا نشهد في لبنان ارتفاعاً في معدلات الاصابة بهذا المرض وقد سُجّل بحدود 13 الف حالة جديدة سنوياً ويعدّ هذا الرقم مقلقاً، إضافة الى ذلك فإن التقديمات الصحية لناحية الضمان الاجتماعي وتأمين الادوية لهذا المرض لا تزال ضعيفة »، آملاً أن « يتمكّن القطاع الصحي من العودة الى ما كان عليه قبل الازمة في العام 2019 وبالتالي يكون العلاج والدواء متوفرين للمريض وبكلفة مقبولة ».

