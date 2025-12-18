جمعية بربارة نصار تتسلّم من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية أدوية لمرضى السرطان

- Advertisement -

تسلمت جمعية بربارة نصار التي تعنى بمرضى السرطان كمية من الأدوية من رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الدكتور ايلي حداد، وتأتي هذه الخطوة في اطار التعاون القائم بين الجمعيتين.

واثنى الدكتور ايلي حداد على الدور الذي تقوم به جمعية بربارة نصار في مجال مساعدة مرضى السرطان، خصوصاً وأننا نشهد في لبنان ارتفاعاً في معدلات الاصابة بهذا المرض وقد سُجّل بحدود 13 الف حالة جديدة سنوياً ويعدّ هذا الرقم مقلقاً، إضافة الى ذلك فإن التقديمات الصحية لناحية الضمان الاجتماعي وتأمين الادوية لهذا المرض لا تزال ضعيفة »، آملاً أن « يتمكّن القطاع الصحي من العودة الى ما كان عليه قبل الازمة في العام 2019 وبالتالي يكون العلاج والدواء متوفرين للمريض وبكلفة مقبولة ».