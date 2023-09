Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;L#39;eacute;teacute; (juin-juillet-aoucirc;t) a connu les tempeacute;ratures mondiales moyennes les plus eacute;leveacute;es jamais mesureacute;es, annonce mercredi l#39;observatoire europeacute;en Copernicus, pour qui 2023 sera probablement l#39;anneacute;e la plus chaude de l#39;histoire.

laquo; L#39;effondrement climatique a commenceacute; raquo;, a deacute;ploreacute; le secreacute;taire geacute;neacute;ral de l#39;ONU Antoacute;nio Guterres, dans un communiqueacute;. laquo; Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face, avec des pheacute;nomegrave;nes meacute;teacute;orologiques extrecirc;mes qui frappent tous les coins de la planegrave;te raquo;, a-t-il ajouteacute;, rappelant comment laquo; les scientifiques ont depuis longtemps mis en garde contre les conseacute;quences de notre deacute;pendance aux combustibles fossiles raquo;.

Canicules, seacute;cheresses, inondations ou incendies ont frappeacute; l#39;Asie, l#39;Europe et l#39;Ameacute;rique du Nord sur cette peacute;riode, dans des proportions dramatiques et souvent ineacute;dites, avec leur prix en vies humaines et en deacute;gacirc;ts sur les eacute;conomies et l#39;environnement.

L#39;heacute;misphegrave;re sud, ougrave; nombre de records de chaleurs ont eacute;teacute; battus en plein hiver austral, n#39;a pas eacute;teacute; eacute;pargneacute;.

laquo; La saison juin-juillet-aoucirc;t 2023 raquo;, qui correspond agrave; l#39;eacute;teacute; dans l#39;heacute;misphegrave;re Nord, ougrave; vit la grande majoriteacute; de la population mondiale, laquo; a eacute;teacute; de loin la plus chaude jamais enregistreacute;e dans le monde, avec une tempeacute;rature moyenne mondiale de 16,77deg;C raquo;, a annonceacute; Copernicus.

C#39;est 0,66deg;C au-dessus des moyennes de la peacute;riode 1991-2020, deacute;jagrave; marqueacute;e par l#39;eacute;leacute;vation des tempeacute;ratures moyennes du globe en raison du reacute;chauffement climatique causeacute; par l#39;activiteacute; humaine. Et largement au-dessus – 2 dixiegrave;mes environ – du preacute;ceacute;dent record de 2019.

Juillet avait eacute;teacute; le mois le plus chaud jamais mesureacute;, aoucirc;t 2023 est deacute;sormais le 2e, preacute;cise Copernicus. Et sur les huit premiers mois de l#39;anneacute;e, la tempeacute;rature moyenne du globe est laquo; seulement 0,01deg;C derriegrave;re 2016, l#39;anneacute;e la plus chaude jamais mesureacute;e raquo;. Mais ce record ne tient plus qu#39;agrave; un fil, au vu des preacute;visions saisonniegrave;res et du retour en puissance dans le Pacifique du pheacute;nomegrave;ne climatique El Nintilde;o, synonyme de reacute;chauffement suppleacute;mentaire. Et laquo; compte tenu de la chaleur en excegrave;s agrave; la surface des oceacute;ans, il est probable que 2023 sera l#39;anneacute;e la plus chaude (…) que l#39;humaniteacute; ait connue raquo;, a deacute;clareacute; agrave; l#39;AFP Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique (C3S) de Copernicus.

La base de donneacute;es de Copernicus remonte jusqu#39;en 1940, mais peut ecirc;tre compareacute;e aux climats des milleacute;naires passeacute;s, eacute;tablis gracirc;ce aux cernes des arbres ou aux carottes de glaces et syntheacute;tiseacute;s dans le dernier rapport du groupe d#39;experts climat de l#39;ONU (Giec).Sur cette base, laquo; les trois mois que nous venons de vivre sont les plus chauds depuis environ 120.000 ans, c#39;est-agrave;-dire depuis le deacute;but de l#39;histoire de l#39;humaniteacute; raquo;, affirme Mme Burgess.

Malgreacute; trois anneacute;es successives de La Nintilde;a, pheacute;nomegrave;ne inverse d#39;El Nintilde;o qui a en partie masqueacute; le reacute;chauffement, les anneacute;es 2015-2022 ont deacute;jagrave; eacute;teacute; les plus chaudes jamais mesureacute;es. La surchauffe des mers du globe, qui continuent d#39;absorber 90% de la chaleur en excegrave;s provoqueacute;e par l#39;activiteacute; humaine depuis l#39;egrave;re industrielle, joue un rocirc;le majeur dans le pheacute;nomegrave;ne. Depuis avril, leur tempeacute;rature moyenne de surface eacute;volue agrave; des niveaux de chaleur ineacute;dits.

laquo; Du 31 juillet au 31 aoucirc;t raquo;, elle a mecirc;me laquo; deacute;passeacute; chaque jour le preacute;ceacute;dent record de mars 2016 raquo;, note Copernicus, atteignant la barre symbolique ineacute;dite de 21deg;C, tregrave;s nettement au-dessus de toutes les archives.

laquo; Le reacute;chauffement des oceacute;ans entraicirc;ne celui de l#39;atmosphegrave;re et une augmentation de l#39;humiditeacute;, ce qui provoque des preacute;cipitations plus intenses et une augmentation de l#39;eacute;nergie disponible pour les cyclones tropicaux raquo;, souligne Samantha Burgess.

La surchauffe affecte aussi la biodiversiteacute;: laquo; il y a moins de nutriments dans l#39;oceacute;an (..) et moins d#39;oxygegrave;ne raquo; ce qui menace la survie de la faune et la flore, ajoute la scientifique, qui cite aussi le blanchiment des coraux, la prolifeacute;ration d#39;algues nuisibles ou laquo; l#39;effondrement potentiel des cycles de reproduction raquo;.

laquo; Les tempeacute;ratures continueront d#39;augmenter tant que nous n#39;aurons pas fermeacute; le robinet des eacute;missions raquo;, essentiellement issues de la combustion du charbon, du peacute;trole et du gaz, rappelle Samantha Burgess agrave; trois mois de la COP28 de Dubaiuml;.

Cette Confeacute;rence des Nations unies sur le climat, ougrave; s#39;annonce une vive bataille sur la fin des eacute;nergies fossiles, est censeacute;e remettre l#39;humaniteacute; sur la trajectoire de l#39;accord de Paris: limiter le reacute;chauffement bien au-dessous de 2deg;C et si possible agrave; 1,5deg;C par rapport agrave; l#39;egrave;re preacute;-industrielle.

