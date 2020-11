Le texte en français

Tous pour la patrie, pour la gloire et le drapeau.

Par l’épée et la plume nous marquons les temps.

Notre plaine et nos montagnes font des hommes vigoureux.

À la perfection nous consacrons notre parole et notre travail.

Nos vieux et nos jeunes attendent l’appel de la patrie.

Le jour de la crise, ils sont comme les lions de la jungle.

Le cœur de notre Orient demeure à jamais le Liban.

Que Dieu le préserve jusqu’à la fin des temps.

Sa terre et sa mer sont les joyaux des deux orients.

Ses bonnes actions envahissent les pôles.

Son nom est sa gloire depuis le début des temps.

Son cèdre est sa fierté, son symbole éternel.

