Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre, Najib Mikati, a présidé mercredi une réunion consacrée à l’examen de la situation du secteur des communications et des affaires du ministère en présence du ministre des Télécoms, Johnny Corm, du directeur général d’Ogero, Imad Kreidieh, du directeur général de la construction et de l’équipement, Naji Andraos, et du directeur général de l’investissement et de l’entretien, Bassel Al-Ayoubi.

A la suite de la réunion, le ministre Corm a déclaré que le but de la réunion avec le Premier ministre était de discuter de la grève actuelle annoncée par Ogero.

“J’ai parlé avec le Premier ministre en toute transparence de leurs demandes, que je soutiens pleinement et que je juge justes ; ainsi, nous essayons de leur trouver une solution dès que possible », a déclaré M. Corm.

En réponse à une question sur les moyens de sécuriser les services télécoms en cas de grève, Corm s’est engagé à s’efforcer d’assurer aux salariés d’Ogero leurs droits tels que l’octroi d’indemnités de transport et d’aides sociales.

“Ces demandes étaient censées être adoptées dans le cadre du budget de l’État, et parce que le budget prend du temps, nous trouverons un autre moyen de les garantir par un décret”, a-t-il ajouté.

En réponse à une autre question sur la conversion des soldes des cartes prépayées de dollars américains en livres libanaises, et aux inquiétudes croissantes des citoyens concernant une augmentation des prix, M. Corm a expliqué que les soldes des gens n’ont pas été transférés d’une devise à une autre.

«Le fait est que les abonnés avaient payé ces cartes en livres libanaises, nous avons donc voulu par cette décision leur rappeler que leurs soldes étaient payés en livres libanaises et enregistrés en conséquence. Rien n’a changé », a expliqué le ministre.

Quant aux frais d’Internet, le ministre a déclaré : « Aujourd’hui, je vais tenir une longue réunion pour discuter de cette question. Mon objectif est de réduire les prix et de maintenir un niveau qui nous donne la capacité d’assurer la continuité. (…) Je suis maintenant contraint de mettre en place une politique qui assure l’avenir et la pérennité du secteur au moindre coût possible.

Sur un autre plan, M. Mikati a reçu le chef de la mission diplomatique de la République du Kazakhstan au Liban, Yerjan Kalikinov, avec lequel il a discuté des relations bilatérales.

========N.A.