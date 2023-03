Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Energie Walid Fayad a pris part aux travaux de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, la première du genre depuis une génération, qui s’est tenue au siège de l’ONU à New York du 22 au 24 mars 2023. La Conférence a été saluée comme une occasion unique d’accélérer les progrès vers l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici à 2030.

Lors de ses interventions, le ministre Fayad a mis l’accent sur l’aspect technique des enjeux de l’eau, des technologies et des recherches scientifiques qui s’y rapportent, sans négliger la dimension géopolitique de la région et les enjeux de la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau. Il a abordé le thème de l’adoption de certains pays de l’hydro-diplomatie qui peut aider à prévenir les conflits et à créer un environnement de coopération pacifique et constructive dans la gestion des ressources en eau partagées. « Les outils diplomatiques tels que les accords bilatéraux et multilatéraux, la négociation et la médiation peuvent aider à améliorer la transparence et la confiance entre les pays, à faciliter l’échange de données et à explorer le potentiel d’avantages mutuels, ce qui favorise la coopération et le partenariat », a-t-il souligné, ajoutant que « les principes clés de l’hydro-diplomatie comprennent le développement durable des ressources en eau, les processus décisionnels collaboratifs et participatifs et le règlement pacifique des différends ».