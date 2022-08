Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti de la République Abdel Latif Deriane a reçu mardi à Dar el Fatwa le député Toni Frangié en présence du ministre sortant de l’Information Ziad Makari.

A l’issue de l’entretien, le député de Zghorta a déclaré avoir effectué avec son interlocuteur un tour d’horizon de la conjoncture, évoquant entre autre la formation d’un nouveau gouvernement et la délimitation des frontières maritimes.

En réponse à une question, M.Frangié a précisé que cette visite à Dar el Fatwa est “une visite protocolaire” et n’a rien avoir avec la prochaine échéance présdientielle.

Prié de se prononcer sur les chances de la formation d’un nouveau gouvernement, il a répondu par un “non” catégorique. Concernant la question d’un vide constitutionnel, M.Frangié a souligné qu’il y a 99% de probabilité qu’il y ait un vide.

“Si nous achevons la délimitation des frontières maritimes et entamons le processus d’exploration et de forage du bloc 9, nous aurons atteint un objectif important. Et nous terminerons ce mandat présidentiel mieux que nous l’avons commencé”, a-t-il dit.