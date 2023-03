Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L’ambassadeur d’Arabie saoudite au Liban Walid el-Bukhari a souligné samedi que « le Liban étant un pays fondateur de la Ligue arabe, la protection de son peuple et la sauvegarde de son identité sont donc liées à la sécurité nationale arabe et à la paix régionale et internationale ». Ainsi le diplomate saoudien a placé le règlement de la crise au Liban dans « son contexte naturel arabe »

L’ambassadeur du Royaume wahabite au Liban Walid El Bukhari a tenu ses propos lors de son entretien samedi avec le chef des Forces libanaises Samir Geagea à Méerab en présence du député Melhem Riachi.

El Bukhari a mis en garde contre les conséquences de la non-tenue de la présidentielle au Liban, soulignant par ailleurs que « l’accord saoudo-iranien comprend la volonté commune des deux parties de résoudre les différends par la communication et le dialogue par des moyens pacifiques et des outils diplomatiques ».

Il a réaffirmé que « la main du Royaume wahabite est tendue, comme toujours, pour la coopération et le dialogue avec les pays de la région et du monde » dans le but de préserver la sécurité et la stabilité de la région et de lui assurer un filet de sécurité international pour faire face aux défis et aux dangers.