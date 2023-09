Agence Nationale d’Information (NNA)

Le ministre sortant des Affaires eacute;trangegrave;res, Abdallah Bou Habib, a tenu une reacute;union eacute;largie avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian en preacute;sence de hauts responsables du ministegrave;re.

Abdollahian a reacute;iteacute;reacute; son discours sur la disposition de lrsquo;Iran agrave; renforcer la coopeacute;ration eacute;conomique avec le Liban notant que les socieacute;teacute;s iraniennes sont precirc;tes agrave; reacute;gler la crise de lrsquo;eacute;lectriciteacute;.

Il a souligneacute; lrsquo;importance du Liban au sein de la reacute;gion notant que la coopeacute;ration avec lrsquo;Eacute;tat sera dans lrsquo;inteacute;recirc;t de tous.

Abdollahian a affirmeacute; que son pays refuse lrsquo;ingeacute;rence eacute;trangegrave;re dans les affaires inteacute;rieures des autres, y compris du Liban. Et de poursuivre que la preacute;sidentielle est une affaire inteacute;rieure que les chefs libanais peuvent reacute;gler par un accord.

Il a appeleacute; les responsables, partis et forces politiques agrave; acceacute;leacute;rer lrsquo;accord sur la preacute;sidentielle et la formation du gouvernement.

Et Abdollahian de conclure que la Reacute;publique islamique poursuivra son soutien fort au Liban, peuple, armeacute;e, gouvernement et Reacute;sistance et souhaite tout le bien agrave; ce pays.

