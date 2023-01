Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (SANA) – Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé aujourd’hui à Damas à la tête d’une délégation de haut niveau pour s’entretenir avec un certain nombre de responsables syriens sur les relations bilatérales, les questions d’intérêt commun et les derniers développements régionaux et internationaux.

A son arrivée à l’aéroport international de Damas, le ministre iranien des Affaires étrangères a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Dr Fayçal Miqdad.

======N.A.