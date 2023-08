Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre iranien des Affaires eacute;trangegrave;res, Amir Abdollahian est arriveacute; jeudi dans lrsquo;apregrave;s-midi agrave; Beyrouth en provenance de la Syrie, dans le cadre drsquo;une visite officielle au Liban. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Prenant la parole, le chef de la diplomatie iranienne a noteacute; que lors des entretiens qursquo;il a eus avec des responsables saoudiens, il avait entendu des deacute;clarations positives et constructives de leur part concernant leur soutien au Liban. laquo;nbsp;Nous appelons tous les pays agrave; coopeacute;rer avec le Liban et agrave; le soutenir, et la Reacute;publique islamique drsquo;Iran le restera et continuera de soutenir fermement le Libannbsp;raquo;, a-t-il souligneacute;.

