ANI ndash; Le deacute;puteacute; Simon Abi Ramia a deacute;crit le dialogue entre le courant patriotique Libre (CPL) et le Hezbollah de laquo;nbsp;positif et seacute;rieuxnbsp;raquo;. laquo;nbsp;Crsquo;est un dialogue qui porte sur des appreacute;hensions, des reacute;formes et des dossiers strateacute;giquesnbsp;raquo;, a-t-il dit, soulignant par ailleurs, que laquo;nbsp;ce dialogue a eacute;teacute; entameacute; sans conditions preacute;alables lieacute;es au nom du candidat agrave; la preacute;sidence de la Reacute;publique raquo;.

Lors drsquo;un entretien avec la chaicirc;ne de teacute;leacute;vision Al Jadeed, le deacute;puteacute; Simon Abi Ramia a souligneacute; que le programme de nbsp;nbsp;travail du futur chef de lrsquo;Etat est plus important que son nom. laquo; A partir de lagrave;, le CPL a eacute;tabli un papier des prioriteacute;s preacute;sidentielles raquo; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Selon lui, il y a une neacute;cessiteacute; qursquo;un accord soit conclu en premier sur des articles de reacute;formes portant notamment sur une deacute;centralisation administrative financiegrave;re eacute;largie avant drsquo;aborder dans une eacute;tape ulteacute;rieure les noms des preacute;sidentiables.