Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;

Mme Valeacute;rie Peacute;cresse, Preacute;sidente de la Reacute;gion Icirc;le-de-France, en visite officielle au Liban, srsquo;est rendue au Centre drsquo;Employabiliteacute; Francophone (CEF) de lrsquo;Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) agrave; Beyrouth, ougrave; lrsquo;AUF propose un programme professionnalisant de formation aux meacute;tiers du numeacute;rique aidant des femmes libanaises eacute;loigneacute;es de lrsquo;emploi dans leur projet de reacute;insertion professionnelle.

nbsp;

nbsp;

Ce programme, laquo; Hackeuses raquo;, financeacute; par la Reacute;gion Icirc;le-de-France, est proposeacute; agrave; Beyrouth par lrsquo;AUF en collaboration avec Simplon.co, entreprise de lrsquo;eacute;conomie sociale et solidaire en France, speacute;cialiseacute;e dans les formations au numeacute;rique.

nbsp;

Mme Peacute;cresse, accueillie par Jean-Noeuml;l Baleacute;o, Directeur reacute;gional de lrsquo;AUF, et Sanaa el Hajj, responsable du CEF de Beyrouth, a eu lrsquo;occasion drsquo;eacute;changer avec les beacute;neacute;ficiaires libanaises du projet, qui ont pu preacute;senter des teacute;moignages sur leur parcours, leur projet de reacute;insertion ou de reacute;orientation professionnelle au Liban vers les meacute;tiers du numeacute;rique, et lrsquo;inteacute;recirc;t de cette formation pour acqueacute;rir des compeacute;tences vers lrsquo;emploi, en preacute;sence de.

nbsp;

Des certificats de formation ont ensuite eacute;teacute; remis aux 22 femmes beacute;neacute;ficiaires du programme par Mme Peacute;cresse, M. Baleacute;o et Mme Veacute;ronique Saubot, Directrice geacute;neacute;rale de Simplon.co.

nbsp;

Lrsquo;AUF et Simplon.co sont partenaires dans le cycle de formations gratuites aux meacute;tiers du numeacute;rique laquo; Hackeuses raquo; du Centre drsquo;Employabiliteacute; Francophone de Beyrouth de lrsquo;AUF. Lrsquo;objectif est de faciliter la reacute;insertion professionnelle dans les meacute;tiers en tension du numeacute;rique de femmes libanaises eacute;loigneacute;es de lrsquo;emploi, et en particulier de femmes en reconversion professionnelle, tout en formant une main drsquo;oelig;uvre qualifieacute;e et diversifieacute;e aux entreprises libanaises ou eacute;trangegrave;res recrutant au Liban. Il srsquo;agit de reacute;pondre au double enjeu de formation de la jeunesse libanaise agrave; des meacute;tiers agrave; haute valeur ajouteacute;e et de redynamisation de lrsquo;eacute;conomie dans un contexte de crise.

nbsp;

Le cycle comprend une formation intensive de 6 semaines pour 22 femmes afin de deacute;couvrir de maniegrave;re approfondie les meacute;tiers du numeacute;rique et la programmation (laquo;nbsp;Hackeusesnbsp;raquo;), qui vient de srsquo;achever, suivie drsquo;une formation professionnelle complegrave;te de 6 mois pour 25 hommes et femmes souhaitant devenir deacute;veloppeurs web Fullstack, qui sera lanceacute;e dans les prochaines semaines.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

A propos des acteurs du projet

nbsp;

Lrsquo;Agence Universitaire de la Francophonie

Lrsquo;Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), creacute;eacute;e il y a 60 ans, est aujourdrsquo;hui le premier reacute;seau universitaire au monde avec plus de 1000 membresnbsp;: universiteacute;s, grandes eacute;coles, et centres de recherche dans pregrave;s de 120 pays. nbsp;

Reacute;veacute;lateur du geacute;nie de la Francophonie scientifique partout dans le monde, lrsquo;AUF, organisation internationale agrave; but non lucratif, est aussi un label qui porte une vision pour un meilleur deacute;veloppement des systegrave;mes eacute;ducatifs et universitairesnbsp;: laquo;nbsp;penser mondialement la francophonie scientifique et agir reacute;gionalement en respectant la diversiteacute;nbsp;raquo;.nbsp;

nbsp;

nbsp;

Simplon.co

Simplon.co est une entreprise sociale et solidaire (ESS) convaincue que la transformation numeacute;rique est un puissant vecteur drsquo;innovation sociale et peut permettre agrave; des publics eacute;loigneacute;s de la formation et/ou de lrsquo;emploi de trouver un emploi ou de creacute;er leur propre activiteacute;.

Le reacute;seau Simplon.co couvre 25 pays dans le monde et a formeacute; plus de 20 000 personnes aux compeacute;tences et aux professions numeacute;riques (deacute;veloppement de logiciels et de sites Web, donneacute;es et intelligence artificielle, reacute;seaux et cyberseacute;curiteacute;, compeacute;tences numeacute;riques de base, etc.)

nbsp;

(Source : Agence universitaire de la Francophonie)

nbsp;

========