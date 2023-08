Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI- Le ministre sortant de lrsquo;Information, Ziad Al Makary a indiqueacute; que Conseil des ministres, qui srsquo;est tenu jeudi au Seacute;rail, a approuveacute; les sujets inscrits agrave; son ordre du jour, notamment la nomination drsquo;eacute;legrave;ves-officiers au sein des organes de seacute;curiteacute;, le meacute;morandum annexeacute; aux accords signeacute;s entre le gouvernement libanais et le Commissariat geacute;neacute;ral pour les reacute;fugieacute;s sur la fourniture des donneacute;es personnelles relatives aux Syriens reacute;fugieacute;s au Liban.

En reacute;ponse agrave; une question au sujet du problegrave;me drsquo;EDL, M.Al Makary a deacute;clareacute; que lrsquo;affaire est en voie drsquo;ecirc;tre reacute;gleacute;e suivant un processus qui permettra de verser agrave; la socieacute;teacute; geacute;rante 7 millions de dollars gracirc;ce agrave; une coordination entre la BDL et le ministegrave;re des Finances

Quant au ministre sortant de lrsquo;Education, Abbas Halabi, il srsquo;est feacute;liciteacute; de lrsquo;approbation par le Conseil des ministres drsquo;une avance de 5 mille milliards de livres pour couvrir une partie des incitations financiegrave;res destineacute;s au corps enseignant des eacute;coles publiques.

Pour ce qui est de lrsquo;Universiteacute; libanaises, il y a plus drsquo;un sujet, drsquo;abord, la question du budget, que lrsquo;universiteacute; a demandeacute; pas moins de 4800 milliards de livres libanaises, et il y a aussi la question des professeurs agrave; temps plein engageacute;s agrave; lrsquo;heure et qui doivent ecirc;tre cadreacute;s. A ce sujet, le Conseil des ministres a autoriseacute; le ministre de lrsquo;Eacute;ducation en coopeacute;ration avec lrsquo;UL agrave; preacute;parer les textes qui srsquo;y rapportent.