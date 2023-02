Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Information, Ziad Al-Makary, a souligné que les acteurs libanais n’ont pas réussi à élire un président de la République, et de ce fait la question a été reléguée aux agendas d‘acteurs de l’extérieur, indiquant que toutes les parties concernées sont d’accord sur les qualifications du prochain chef de l’Etat, mais qui est cette personne qui est possède toutes ces caractéristiques?

Lors d’une interview accordée à la radio « La Voix du Liban », il a déclaré que «le processus d’élection d’un président de la République est une question nationale, sa force résidant dans le consensus de toutes les forces politiques et communautaires autour de celle-ci”.

Le ministre sortant de l’Information a estimé que « la théorie de l’homme le plus fort de sa communauté a échoué, et ce qui s’est passé sous l’ère du président Michel Aoun en est la preuve ». « Cependant, l’effondrement est la responsabilité non seulement de l’ancien chef de l’Etat, il est la responsabilité de toutes les parties qui y ont participé, directement ou indirectement », a-t-il dit.

Répondant à une question au sujet du rassemblement des députés chrétiens à Bkerké, il a exprimé des doutes quant à un accord interchrétien qui pourrait déboucher sur la désignation d’un candidat à la présidence de la république, soulignant par ailleurs que le parti Marada participera à ce rassemblement si tout le monde y participe.

Interrogé sur le fait que Sleimane Frangié est le candidat des chiites, M.Al Makary a déclaré : « Sleimane Frangié n’est pas le candidat des chiites mais un candidat à la présidence de la République et qu’en plus il est soutenu par les sunnites pour plusieurs considérations. Il y a un problème avec les votes chrétiens, il est impossible de compter sur une entente entre le Courant patriotique libre et les Forces libanaises pour l’élection d’un président. Ils l’ont déjà fait et ont échoué.»