Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;

nbsp;ANI ndash; Le mouvement Amal a condamneacute; jeudi laquo;le crime de brucirc;ler et de deacute;chirer un exemplaire du Coran devant une mosqueacute;e de Stockholmraquo;, soulignant par ailleurs que laquo;la reacute;peacute;tition drsquo;un tel crime, condamneacute; par tous, nrsquo;est pas une attaque contre les sentiments de tous les musulmans du monde, mais une attaque contre tous les messages ceacute;lestesraquo;.

Le mouvement Amal a appeleacute; les autoriteacute;s spirituelles du monde entier et la communauteacute; internationale agrave; laquo;prendre une position seacute;rieuse et responsable pour mettre fin agrave; ces crimes persistants, car le silence agrave; leur sujet et le fait de ne pas tenir les auteurs responsables sous quelque titre que ce soit repreacute;sentent une collusion suspecte avec les auteurs de ces crimesraquo;.