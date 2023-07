Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Dans le cadre des formations drsquo;initiation aux technologies eacute;ducatives, lrsquo;ANEL ,en partenariat avec lrsquo;Institut franccedil;ais du Liban, a organiseacute; nbsp;un atelier de formation en ligne intituleacute; laquo; Utilisation intelligente et creacute;ative de ChatGPT pour l#39;enseignement-apprentissage raquo;. Cette formation organiseacute;e par Mme Bouchra Baghdadi Adra, la responsable de lrsquo;ingeacute;nierie de formation aupregrave;s de lrsquo;ANEFL et animeacute;e par lrsquo;experte en nbsp;technologie eacute;ducative Dr. Aida Soufi nbsp; ,s#39;est adresseacute;e a un large public constitueacute; nbsp; drsquo; inspecteurs et de conseillers peacute;dagogiques, de formateurs, de coordinateurs et drsquo;enseignants de toutes les disciplines et de tous les cycles des eacute;tablissements publics et priveacute;s et a rassembleacute; 250 participants.

L#39;objectif de cette formation est d#39;initier les participants agrave; l#39;intelligence artificielle (IA) et agrave; lrsquo;utilisation intelligente et creacute;ative de Chat GPT et drsquo;autres logiciels et outils d#39;IA pour reacute;diger des reacute;sumeacute;s ou des articles, creacute;er des histoires et des illustrations. Elle a permis aux participants de deacute;velopper des strateacute;gies d#39;inteacute;gration de l#39;IA dans leurs pratiques peacute;dagogiques au quotidien peu importe la discipline et le niveau enseigneacute;s. Durant lrsquo;atelier de formation , les participants ont reacute;digeacute; diffeacute;rents prompts pour donner des commandes agrave; ChatGPT et obtenir des reacute;sumeacute;s, des articles ou des contes. Ils ont encore essayeacute; drsquo;autres logiciels de lrsquo;intelligence artificielle (texte-to-image) pour faire des dessins, etc.

Agrave; la fin de l#39;atelier, les participants ont deacute;couvert quelques activiteacute;s afin d#39;utiliser l#39;IA dans leurs cours pour ameacute;liorer la creacute;ativiteacute; des apprenants. Ils ont eacute;galement deacute;couvert quelques strateacute;gies et activiteacute;s pour inteacute;grer l#39;IA dans l#39;enseignement de diffeacute;rentes matiegrave;res et pour diffeacute;rents niveaux d#39;apprentissage Lrsquo;atelier a eacute;galement abordeacute; les implications eacute;thiques de l#39;utilisation de l#39;IA en eacute;ducation.

Aucune connaissance preacute;alable en intelligence artificielle n#39;a eacute;teacute; requise pour participer agrave; cet atelier drsquo;initiation qui srsquo;est deacute;rouleacute; agrave; distance via la plateforme Zoom.

nbsp;

========