ANI – Le président de la République, Michel Aoun, a souligné “l’importance des efforts arabes concertés pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire et pour sécuriser les produits alimentaires et agricoles de nos peuples”, appelant à “la nécessité de lancer le marché commun arabe pour améliorer les échanges des denrées alimentaires et répondre aux pénuries alimentaires afin de parvenir à l’intégration alimentaire, en particulier à la lumière des difficultés, de la crise alimentaire mondiale et de la guerre en Ukraine”.

Les déclarations du président Aoun sont intervenues lorsqu’il a reçu vendredi matin une délégation des ministres de l’Agriculture du Liban, de Jordanie, de Syrie et d’Irak participant à la réunion quadripartite qui s’est tenue à Beyrouth les 28 et 29 juillet.

La délégation comprenait les ministres libanais, Abbas Hajj Hassan, Jordanien Khaled Al-Hanaifat, Syrien Mohammad Hassan Qatana, Irakien Mohammad Karim Khafaji.

