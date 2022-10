Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président de la République, Michel Aoun, a informé la directrice de l’Afrique et du Moyen-Orient au ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, Anna Gueguen, en présence de l’ambassadrice de France , Anne Grillo qu’il espère que « les élections présidentielles auront lieu dans le délai constitutionnel imparti».

Le président Aoun a affirmé qu’il souhaite « mettre en oeuvre les réformes que le Liban a promis au Fonds monétaire international de réaliser, notamment en reconsidérant la restructuration des banques libanaises et le « contrôle des capitaux » et en modifiant la loi sur le secret bancaire, après que le Parlement a approuvé la loi du budget pour le l’exercice 2022 ».

Il a indiqué que « les contacts sont en cours pour former un nouveau gouvernement après avoir surmonté les obstacles qui ont jusqu’à présent empêché sa naissance ».

Le président Aoun a précisé qu’« au sujet des négociations indirectes pour délimiter les frontières maritimes, le Liban déterminera sa position sur le contenu de la proposition écrite présentée par le médiateur américain, Amos Hochstein, en consultation avec le présidents du Parlement et du gouvernement, et à la lumière des observations de la commission technique constituée à cet effet », soulignant qu’il s’est attaché ces derniers mois à « garantir les droits du Liban sur ses eaux et à mettre en place les conditions adéquates pour le démarrage de opérations d’exploration dans les champs pétroliers et gaziers spécifiés dans la zone économique exclusive dans laquelle la société française Total est censée démarrer les travaux », soulignant qu’ « il n’y aura pas de partenariat avec la partie israélienne.

Le président Aoun a exprimé son espoir que “le démarrage de l’exploration pétrolière dans les champs d’eau du sud constituera un début positif qui aidera l’économie libanaise à se redresser après le déclin qui s’est produit au cours des dernières années”, soulignant que “l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban se poursuit et s’inscrit dans le processus de la lutte contre la corruption, lancée avec le début du mandat il y a six ans, mais il a vacillé à plusieurs reprises en raison des pressions exercées par les acteurs impliqués dans des opérations de corruption à tous niveaux ».

La responsable française a assuré au président Aoun « la volonté de la France de continuer à aider le Liban dans divers domaines, et que l’attention portée aux affaires libanaises est l’une des priorités du gouvernement français », soulignant l’importance de tenir les élections présidentielles à leur date constitutionnelle afin d’éviter tout vide au niveau présidentiel, et mettre en oeuvre des réformes et s’entendre avec le FMI Monétaire international.

Elle a estimé que “parvenir à un accord sur la question de la délimitation des frontières maritimes est un message de confiance à la communauté internationale au Liban, qui aura des conséquences positives sur son économie nationale”.

