Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le nonce apostolique au Liban, Joseph Spiteri, a affirmé que “Sa Sainteté le Pape François et le Saint-Siège sont proches du Liban ainsi que des Libanais et des Libanaises”.

“Le Saint-Siège continuera à aider le Liban, notamment par le biais des agences de secours catholiques, et a doublé son aide, surtout ces dernières années, par le biais des hôpitaux et des écoles, en plus des activités de Caritas-Liban et d’autres institutions”, a souligné Mgr Spiteri.

Les déclarations du nonce sont intervenues après avoir rencontré le président de la République, Michel Aoun, vendredi matin au palais de Baabda, en visite d’adieu après la fin de sa mission au Liban, et avant de s’installer dans son nouveau lieu de travail, en tant qu’ambassadeur du Saint-Siège au Mexique.

De son côté, le président a remercié le nonce pour les efforts qu’il a déployés au cours de sa mission au Liban, en particulier ces dernières années remplies de défis majeurs, lui souhaitant plein succès dans sa nouvelle mission.

Le président Aoun a également passé en revue les relations bilatérales entre le Liban et le Saint-Siège, remerciant le pape François pour son intérêt constant pour le Liban et sa sollicitude pour le peuple libanais, qui se sont finalement concrétisés dans l’appel qu’il a lancé au monde pour le Liban, à la conclusion de l’assemblée générale qu’il a tenue au Vatican, mercredi dernier.

Par ailleurs, le Président a assuré que ce qui unit le Liban et le Saint-Siège, c’est l’amitié, la foi et les valeurs communes qui se sont renforcées au cours des siècles, jusqu’à aujourd’hui.

“Le Liban trouve toujours le Saint-Siège à ses côtés, dans les circonstances difficiles qu’il traverse, et c’est un motif de gratitude et de remerciement de la part de tous les Libanais”, a déclaré le président Aoun.

A cette occasion, et en reconnaissance de ses efforts, le Président a décerné au nonce l’Ordre National du Cèdre au rang d’Officier Supérieur.

=======N.A.