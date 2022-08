Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président de la République, Michel Aoun, a présidé une réunion à laquelle ont pris part les ministres sortants des Affaires étrangères et des Affaires sociales, Abdallah Bou Habib et Hector Hajjar, ainsi que le directeur général de la Sûreté générale (SG), Abbas Ibrahim, pour discuter du dossier des déplacés syriens, le plan d’action pour leur retour dans leur pays et la coopération entre les ministères et les services de l’ordre dans ce domaine.

========N.A.