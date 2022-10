Aoun souhaite que les opérations de forage aient lieu le plus rapidement possible

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef de l’Etat, le général Michel Aoun a rencontré jeudi dans l’après midi une délégation de TotalEnergies conduite par le directeur de la région Mena et vice-président, Laurent Vivier en présence notamment des membres de l’autorité de régulation du secteur pétrolier MM.Wissam Chba, Wissam Al Zahabi et Gaby Daaboul.

La délégation de TotalEnergies a informé le chef de l’Etat des préparatifs que la compagnie mène en prévision du début des travaux d’exploration dans le bloc numéro 9 situé dans les eaux territoriales libanaises. Elle a par ailleurs indiqué que la plateforme de forage sera installée à partir de 2023 pour commencer les travaux de forage et d’exploration tels que stipule l’accord conclu entre TotalEnergies et l’Autorité du secteur pétrolier au Liban.Cette dernière recevra les données disponibles au fur et à mesure de l’avancement des opérations de forage.

Publicité

De son côté, le président Aoun a exprimé son espoir que «les fouilles dans le bloc n°9 commenceront rapidement pour rattraper le temps perdu, conséquence des négociations indirectes menées en vue de délimitation des frontières maritimes sud». Il a souhaité plein succès à l’équipe TotalEnergies.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.