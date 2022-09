Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI- Le président de la République, le général Michel Aoun a estimé que «les raisons politiques et économiques sont au premier rang des facteurs qui ont déclenché la crise dont souffre actuellement». Il a évoqué “la corruption qui a miné le “système” qui était au pouvoir dans le passé, en plus des erreurs commises au niveau de l’argent public par a Banque centrale.

Au cours de son entretien avec les ambassadeurs de l’Union européenne agrées au Liban, le chef de l’Etat a souligné que « le Liban a aujourd’hui besoin d’une réforme politique et souveraine, en plus de changements structurels du système qui doit être renforcé et réformé» «Il est difficile de diriger un pays avec trois pôles de décisions. C’est pour cette raison, qu’on assiste à ce genre de chaos constitutionnel en présence d’un gouvernement intérimaire et d’un parlement “nouvellement élu, mais qui a des affiliations enchevêtrées», a-t-il ajouté

Pour sa part, l’ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne au Liban Ralph Tarraf s’est dit préoccupé par la crise politique et économique libanaise, réitérant au chef de l’État le soutien de l’Union européenne.

De son côté, l’ambassadrice de France au Liban, Anne Grillo a déclaré que “les pays de l’Union européenne étaient prêts à aider le Liban, tant que les réformes requises seront implémentées “. Mme Grillo a également insisté le respect par le pouvoir des échéances constitutionnelles, dont l’élection présidentielle “.