Le putsch militaire au Niger, ougrave; le Franccedil;ais Orano exploite toujours une mine d#39;uranium, rappelle la neacute;cessaire diversification des sources d#39;approvisionnement de ce minerai indispensable au fonctionnement des centrales nucleacute;aires, un processus engageacute; depuis des anneacute;es par les exploitants.

Ce week-end, le preacute;sident franccedil;ais Emmanuel Macron a assureacute; que Paris quot;ne toleacute;rerait aucune attaque contre la France et ses inteacute;recirc;tsquot; dans ce pays, secoueacute; par l#39;instabiliteacute; politique depuis qu#39;un putsch militaire a renverseacute; le preacute;sident Mohamed Bazoum la semaine derniegrave;re. Sur le plan eacute;conomique, peu d#39;entreprises franccedil;aises sont preacute;sentes au Niger, mis agrave; part le groupe Orano (ex-Areva), qui y exploite encore une mine d#39;uranium dans le nord.

Le groupe, speacute;cialiseacute; dans le cycle du combustible nucleacute;aire et qui emploie quelque 900 salarieacute;s dans le pays mdash; essentiellement du personnel local mdash;, a indiqueacute; jeudi suivre de tregrave;s pregrave;s la situation, mais s#39;est voulu rassurant. quot;La crise actuelle nrsquo;a aucune incidence de court terme sur les capaciteacute;s de livraison drsquo;Orano agrave; la France et agrave; ses clients internationauxquot;, a preacute;ciseacute; lundi agrave; l#39;AFP la direction du groupe, en relativisant sa deacute;pendance au Niger quot;gracirc;ce agrave; une production et des projets en deacute;veloppement sur (…) quatre continentsquot;.

Le Niger repreacute;sentait en 2021 4,7% de la production mondiale drsquo;uranium naturel loin derriegrave;re le Kazakhstan (45,2%), selon l#39;agence d#39;approvisionnement d#39;Euratom (ESA).

En 2022, quot;le Niger eacute;tait le deuxiegrave;me fournisseur d#39;uranium naturel de l#39;UE, avec une part de 25,38%quot; contribuant agrave; la fabrication du combustible destineacute; aux quelques 103 reacute;acteurs en activiteacute; dans 13 pays membres de l#39;UE, dont la moitieacute; sont en France (56 reacute;acteurs), a indiqueacute; lundi agrave; l#39;AFP Euratom. Au total, le Kazakhstan, le Niger et le Canada ont fourni 74,19 % de l#39;uranium naturel de l#39;UE.

Sur la peacute;riode 2005-2020, le Niger a eacute;teacute; le troisiegrave;me fournisseur drsquo;uranium naturel agrave; la France, contribuant pour 19% de ses approvisionnements, derriegrave;re le Kazakhstan et lrsquo;Australie et devant l#39;Ouzbeacute;kistan, selon des donneacute;es du comiteacute; technique Euratom. Pour ce minerai, le Niger quot;n#39;est plus le partenaire strateacute;gique de Paris comme il a pu l#39;ecirc;tre dans les anneacute;es 1960-70quot;, a commenteacute; agrave; l#39;AFP Alain Antil, directeur du centre Afrique subsaharienne agrave; l#39;Institut franccedil;ais des relations internationales (IFRI).

quot;La situation au Niger ne preacute;sente aucun risque sur la seacute;curiteacute; drsquo;approvisionnement de la France en uranium naturelquot;, a affirmeacute; de son cocirc;teacute; agrave; l#39;AFP le ministegrave;re de la Transition eacute;nergeacute;tique, en preacute;cisant que l#39;exploitant nucleacute;aire franccedil;ais EDF s#39;eacute;tait attacheacute; agrave; diversifier ses sources d#39;approvisionnement. L#39;exploitant nucleacute;aire EDF quot;a depuis une bonne dizaine d#39;anneacute;es suivi une strateacute;gie de diversification de son portefeuille d#39;approvisionnementquot;, se tournant quot;vers des pays d#39;Asie centrale comme l#39;Ouzbeacute;kistan et le Kazakhstan et l#39;Australiequot;, souligne Teva Meyer, chercheur speacute;cialiste du nucleacute;aire civil agrave; l#39;universiteacute; de Haute Alsace agrave; Mulhouse.

Gestion des stocksnbsp;

La diversification des matiegrave;res nucleacute;aires est l#39;une des recommandations reacute;currentes et de longue date de l#39;Agence d#39;approvisionnement d#39;Euratom.nbsp; quot;Les eacute;veacute;nements politiques et eacute;conomiques de 2021 et du deacute;but de 2022quot;, avec notamment la guerre en Ukraine meneacute;e par la Russiequot;, acteur majeur de l#39;uranium, ont de fait quot;souligneacute; la pertinence et l#39;urgence des recommandations de l#39;ESAquot;, soulignait l#39;agence europeacute;enne dans son rapport 2021 d#39;aoucirc;t 2022.nbsp;

quot;Dans l#39;ensemblequot; dans l#39;UE, les livraisons d#39;uranium naturel quot;sont bien diversifieacute;s, mais un certain nombre de services publics achegrave;tent leur l#39;uranium aupregrave;s d#39;un seul fournisseurquot;, selon ce rapport.

Au-delagrave; de cette politique de diversification, le groupe franccedil;ais EDF a mis en oelig;uvre quot;une politique de gestion des stocks couvrant plusieurs anneacute;es et deacute;veloppe le recyclage du combustible useacute;quot;, ajoute le ministegrave;re.nbsp; quot;On a trois ans de combustible enrichi sur notre territoire (en France) donc il nrsquo;y a aucun risque drsquo;approvisionnementquot;, souligne aussi Nicolas Goldberg, expert en eacute;nergie du cabinet Colombus Consulting.

quot;Entre le moment ougrave; l#39;uranium est extrait et le moment ougrave; il est utiliseacute; en combustible dans une centrale, il peut se passer des anneacute;es car les eacute;tapes de transformation sont nombreusesquot;, explique Teva Meyer. Pour ecirc;tre utilisable dans un reacute;acteur, l#39;uranium naturel doit en effet ecirc;tre purifieacute;, converti et enrichi.nbsp; Selon Teva Meyer, quot;la France comme l#39;Europe dispose en outre de stocks strateacute;giques d#39;uranium agrave; toutes les eacute;tapes de la transformation, l#39;eacute;quivalent de deux anneacute;es de consommationquot;.nbsp;

