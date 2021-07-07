عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساعدات إنسانية للبنان بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وبحسب ما ورد أُبلغ هذا الاقتراح إلى السلطات اللبنانية عن طريق اليونيفيل.

وقد تأثرت بصور الجياع في الشوارع اللبنانية خلال حفل أقيم لإحياء ذكرى مقاتلي جيش لبنان الجنوبي ، وهي ميليشيا موالية لإسرائيل تم حلها على عجل خلال الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.

كما قال بيني غانتس إنه مستعد لاتخاذ إجراءات للتأثير على دول أخرى لمساعدة لبنان على الازدهار والخروج من الأزمة. كما ندد بامتداد النفوذ الإيراني في لبنان عبر حزب الله بفضل هذه الأزمة الاقتصادية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها السلطات الإسرائيلية مساعدة لبنان عندما كان البلدان في حالة حرب منذ عام 1948 وتتهم بيروت تل أبيب باحتلال عدد من أراضيها والمطالبة بجزء من منطقتها البحرية الخالصة حيث توجد كميات كبيرة من النفط والأسلحة. يمكن العثور على احتياطيات الغاز.

ومع ذلك ، بدأ البلدان مفاوضات العام الماضي تحت رعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة بهدف ترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة. ومع ذلك ، يقال إنه تم تعليقها في الوقت الحالي بعد أن وسعت بيروت مطالبها الانتقامية لتشمل مطالب إسرائيل.

5 أغسطس 2020 وكانت السلطات الإسرائيلية قد عرضت مساعدتها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في اليوم السابق ، كانت المساعدات التي لم تلق استجابة من نظرائهم اللبنانيين ، عندما قبل ساعات فقط من الانفجار ، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي البلاد بالانتقام من البنية التحتية اللبنانية. كما تم تزيين قاعة مدينة تل أبيب بالعلم اللبناني تضامناً مع ضحايا هذه المأساة في اليوم التالي.

وهكذا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تخشى أن يؤدي انهيار لبنان إلى عدم استقرار عميق على مستوى الخط الأزرق ، وهو الخط الفاصل بين البلدين حيث توجد ، بالإضافة إلى حزب الله ، مجموعات فلسطينية صغيرة حاولت بالفعل في الماضي للتسبب في تجدد العنف.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն